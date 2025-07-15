Вторинні мита важко застосовувати, йдеться у матеріалі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про плани запровадити вторинні санкції проти Росії. Та його план тиску на Москву для завершення війни в Україні не включав заходів щодо перешкоджання експорту з країни-агресорки. На цьому тлі ціни на нафту почали падіння, пише Bloomberg.

До прикладу, West Texas Intermediate впала на 2,1%, опустившись нижче 67 доларів за барель. Видання нагадало, що хоча Трамп пригрозив 100% "вторинними" митами країнам, які ведуть бізнес з Росією, якщо протягом 50 днів не буде припинено вогонь, він не говорив про прямі санкції щодо російських поставок нафти. При цьому трейдери припускали, що вони зʼявляться, коли минулого тижня Трамп анонсував "важливу заяву" щодо Росії.

Вторинні мита важко застосовувати. До того ж, інвестори не дуже вірять, що це буде реалізовано, каже глобальний енергетичний стратег Rabobank Джо ДеЛаура. Примітно, що до того, як Трамп оприлюднив свій новий план щодо Росії, нафта зросла на 1,8%.

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"Єдине, що могло б підтримати це зростання, – це якась пряма ескалація США проти російської нафтової чи газової промисловості", – додав ДеЛаура.

Журналісти зазначили, що Трамп також відновив глобальну торговельну війну. Минулих вихідних він погрожував запровадити 30% мита на товари з Європейського Союзу та Мексики. Ця заява погіршила перспективи попиту на енергоносії.

"У короткостроковій перспективі попит, схоже, зберігається. Китай завершив першу половину року з рекордним торговельним профіцитом, а фабрики зуміли витримати "американські гірки" митної політики. Дані про торгівлю також показали, що імпорт сирої нафти цього року зріс. Згідно з даними компанії Vortexa, у червні країна значно збільшила закупівлі іранської нафти", – йдеться в матеріалі.

Крім того, цьогоріч нафта все ще більш ніж на 6% дешевша, оскільки трейдери та інвестори зважують геополітичну напругу на Близькому Сході, яка викликає занепокоєння щодо постачання на тлі торговельної війни, яку очолюють США. OPEC+ поступово послаблює обмеження на видобуток нафти. Це може призвести до надлишку пропозиції у другій половині року.

"Наразі трейдери зосереджені на даних щодо індексу споживчих цін у США, які мають з’явитися у вівторок, аби отримати підказки щодо подальшого шляху грошово-кредитної політики", – констатує Bloomberg.

Ситуація на ринку нафти

До того, як Трамп виступив з заявою щодо вторинних санкцій проти Росії, ціни на нафту летіли вгору. До прикладу, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 58 центів, до 70,94 долара за барель, а на американську WTI піднялися – на 60 центів, до 69,04 доларів за барель.

Водночас, за даними Міжнародного енергетичного агентства, у Росії погіршується ситуація з експортом нафти та нафтопродуктів. І через це здатність країни-агресорки підтримувати свої виробничі потужності опинилася під питанням.

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