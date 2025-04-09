Голлівудські студії можуть зазнати значних втрат.

​У відповідь на запроваджені Сполученими Штатами Америки торговельні мита Китай розглядає можливість заборони показу голлівудських фільмів.

Про це пише Daily Mail, посилаючись на заяву пов'язаного з Комуністичною партією китайського журналіста. В інтерв'ю BBC Radio він сказав, що у планах Пекіна підвіщення тарифів на американську сільськогосподарську продукцію, а також заборона ввезення американської птиці та імпорту американських фільмів.

Минулого року американські фільми зібрали в Китаї 585 мільйонів доларів (близько 3,5% від 17,71 мільярда доларів касових зборів). Заборона на показможе призвести до значних фінансових втрат для голлівудських студій.

Відео дня

Наприклад, такі майбутні релізи, як "Світ Юрського періоду 2", "Розплата 2" та сиквел "Місії нездійсненної", можуть втратити сотні мільйонів доларів у китайському прокаті.

Нові мита США

Як повідомляв УНІАН, ​раніше американський президент Дональд Трамп оголосив про введення базового мита в 10% на імпорт з усіх країн, за винятком Канади та Мексики, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включаючи Китай.

Для Китаю це означало додаткове мито в 34%, що разом із попередніми митами становило загальний рівень у 54%. ​У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.

Однак вчора Сполучені Штати оголосили про введення сукупного мита в розмірі 104% на імпортовані з Китаю товари. Це рішення є ескалацією торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. ​

Вас також можуть зацікавити новини: