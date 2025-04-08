Представник міністерства торгівлі Китаю назвав погрози США помилкою.

Китай присягнувся "боротися до кінця", якщо США підуть на загрозливе підвищення мит. Це посилює побоювання, що на дві найбільші економіки світу очікує жорстке зіткнення.

Видання Financial Times пише, що міністерство торгівлі Китаю заявило, що вживе заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу запровадити додаткові 50%-ві мита на китайські товари.

"Якщо США розпочнуть реалізацію цих підвищених тарифних заходів, Китай рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", - заявив представник міністерства торгівлі. "Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця".

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При цьому представник китайського відомства назвав погрози США помилкою.

"Погроза США щодо подальшої ескалації мит - це помилка, яка посилюється іншою помилкою і вкотре оголює примусовий характер американської сторони. Китай ніколи не змириться з цим", - заявив чиновник.

Пекін підкріпив загрозу заходів у відповідь, зафіксувавши обмінний курс юаня на рівні 7,20 за долар - найнижчому з вересня 2023 року - на знак того, що він може використати зниження курсу для компенсації мит Трампа.

Китайські ринки зросли у вівторок, 8 квітня, після сильного падіння в понеділок, 7 квітня. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 3% завдяки зростанню котирувань китайських компаній, а материковий індекс CSI 300 зріс на 0,3%.

Крім того, китайські фінансові регулятори та керівники державних фондів виступили з обіцянками підтримати фондовий ринок країни. Кілька китайських компаній також оголосили про викуп акцій.

Експерти заявили, що, хоча друга за величиною економіка світу може постраждати від торгової війни Трампа, Пекін дотримуватиметься своєї позиції, а не поступатиметься Вашингтону.

Торгова війна США і Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, введено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини.

Зі свого боку Пекін оголосив про введення додаткових мит у розмірі 34% на імпорт зі США, що викликало агресивну реакцію Трампа. Президент США в ультимативній формі пригрозив Китаю додатковими 50%-вими митами, якщо країна не скасує свого рішення про введення 34%-их мит.

Своєю чергою експерт-економіст у коментарі The Washington Post попередив, що в разі реалізації Трампом останніх погроз, базова ставка США на деякі імпортні товари з Китаю наблизиться до 130%.

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