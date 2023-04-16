Минулий ранок у корейських прикордонників видався дещо незвичним.

Військовий катер Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь у бік північнокорейського патрульного катера, який перетнув демаркаційну лінію в Жовтому морі. Про це пише nknews.org.

Згідно із заявою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, інцидент стався близько 11 ранку за місцевим часом у суботу.

"Північнокорейське судно перетнуло морську демаркаційну лінію в Жовтому морі недалеко від найзахіднішого південнокорейського острова Пеннен, після чого південнокорейський корабель зробив попереджувальні постріли", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Про реакцію північнокорейських військових нічого не повідомляється. Однак відомо, що під час інциденту південнокорейський катер зіткнувся з китайським рибальським судном. Стверджується, що всьому виною погана видимість. В результаті зіткнення було кілька постраждалих серед південнокорейських військових.

Напруженість на Корейському півострові

З початку квітня Північна Корея припинила контакти з Південною Кореєю по спеціальній міжурядовій лінії, створеній для оперативного обміну думками та попередження інцидентів. У Сеулі побоюються, що Пхеньян готує якісь провокації.

На цьому тижні КНДР провела випробувальний пуск балістичної ракети. Вона впала в Японському морі, що спровокувало гостру негативну реакцію в Південній Кореї і Японії.

Вас також можуть зацікавити новини: