Вже тиждень Пхеньян відмовляється відповідати на дзвінки з Сеула, що викликає загальну тривогу.

У четвер, 13 квітня, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої або великої дальності в бік Японського моря, викликавши стурбованість військових Південної Кореї. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap News Agency.

За даними Сеула, ракета стартувала під великим кутом з околиць Пхеньяна о 7:23 ранку і пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впасти у воду.

"Розвідувальні органи Південної Кореї і США проводять всебічний аналіз її докладних специфікацій", — заявили військові Південної Кореї.

Відео дня

Запуск балістичної ракети в Сеулі назвали "серйозним провокаційним актом", який не тільки шкодить стабільності регіону, але також є "явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН".

Ситуація на Корейському півострові

З минулої п'ятниці КНДР не відповідає на дзвінки по спеціальній лінії комунікацій, створеній для підтримки контакту і запобігання військовим непорозумінням між Сеулом і Пхеньяном. Південна Корея побоюється, що відсутність регулярних контактів може призвести до провокацій з боку північнокорейського режиму.

Водночас Північна Корея днями заявила про успішні випробуваннях підводного безпілотника, нібито здатного нести ядерну боєголовку. Стверджується, що дрон протягом 71 години курсував біля східного узбережжя Північної Кореї, після чого активував імітатор ядерної боєголовки.

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