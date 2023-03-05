Німецькі політики пов'язують її з прийдешніми виборами в Польщі.

Польські та німецькі політики обмінюються взаємними звинуваченнями з приводу поставок зброї в Україну. Водночас офіційні особи в Берліні стверджують, що, крім суперечок про танки і озброєння, двостороння співпраця проходить гладко, пише Bloomberg.

Останнім часом польські лідери не упускають можливості "напасти" на Берлін зі звинуваченнями в зволіканнях у відправкою бойових танків на фронт. Зокрема, польський лідер Анджей Дуда критикував Німеччину за проблеми з поставками запчастин для старих танків Leopard.

"Основна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччини, основному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і поставляти не тільки танки, а й запасні частини", – говорив Дуда.

Відео дня

Німецька сторона своєю чергою стверджує, що оскільки в арсеналі більше немає A4, у німецьких військових немає і деталей для них. Крім цього, Німеччина публічно вказувала на те, як її критики поспішно намагаються привести застарілі танки у форму для постачання Україні. Зокрема, відповідне зауваження про запаси польських моделей Leopard 2A4 десятирічної давності Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив на зустрічі НАТО в Брюсселі.

Крім цього, польські та німецькі політики обмінювалися звинуваченнями в тому, чия енергетична політика більше допомогла збагатитися Москві.

Неназваний чиновник висловив журналістам побоювання, що суперечки можуть перешкодити поставкам зброї в Україну.

"Німеччина більшою мірою зосереджена на суперництві з Польщею за отримання похвали від міжнародних гравців, ніж на наданні Києву всього, що йому потрібно", – сказало джерело.

Примітно, що суперечки відбуваються за кілька місяців до виборів у Польщі, які, ймовірно, відбудуться в жовтні. За словами джерела агентства, уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца переконаний, що напруженість пов'язана саме з виборами, і очікує, що ситуація нормалізується із завершенням кампанії.

Співпраця в інших сферах, наприклад, енергетиці, активно триває. Наприклад, Німеччина готує ґрунт для продажу нафтопереробного заводу поблизу Берліна, який належав російській державній нафтовій компанії. У покупці частки зацікавлена польська державна компанія PKN Orlen sa.

Проблеми з поставками танків Leopard Україні

У січні президент Польщі Анджей Дуда, який перебував у Львові з офіційним візитом, оголосив, що його країна готова передати Україні роту танків Leopard 2 в рамках танкової коаліції. Згодом Німеччина дала "зелене світло" на це і сама погодилася передати Україні танки.

Вже 24 лютого перші чотири танки Leopard 2, передані Польщею, були поставлені в Україну. Танки Leopard 2A6 від Німеччини очікуються в останній тиждень березня.

Водночас польські офіційні особи заявляли, що є серйозні проблеми з отриманням запчастин для німецьких танків.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус в коментарі Bloomberg повідомляв, що через брак деталей офіційні особи збирають все необхідне для танків старих моделей по всьому світу, одночасно працюючи над збільшенням виробничих потужностей.

Він також повідомляв, що оборонна промисловість Німеччини і Польщі буде спільно виробляти боєприпаси і запчастини для танків.

Вас також можуть зацікавити новини: