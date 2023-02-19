Зазначається, що Німеччина та Польща спільно вироблятимуть боєприпаси та запчастини для танків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін планує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня.

Як пише CNN, Пісторіус сказав про "стабільну поставку танків протягом наступного місяця".

За словами міністра, хоча він очікував, що більше країн зголоситься надати танки Україні, якщо додати німецькі танки, Abrams зі США та Challenger з Великої Британії, то "це дуже багато".

Відео дня

"У нас величезна кількість, але ми все ще працюємо над більшою кількістю (Leopards - УНІАН)", - сказав Пісторіус.

Він додав, що оборонна промисловість Німеччини та Польщі спільно вироблятиме боєприпаси та запчастини для танків.

Танки для України

25 січня Німеччина офіційно погодила передачу Україні 14 одиниць Leopard 2 і дозволила іншим країнам реекспортувати ці танки.

У Польщі вже заявили, що перші танки німецького виробництва Leopard 2 надійдуть до України в березні. У першу чергу Варшава планує відправити Україні 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 німецьких танків Leopard.

Днями ЗМІ писали, що Франція вже відправляє в Україну 14 легких танків AMX-10RC. Це перша партія бронетехніки від Парижа.

Експерти підрахували, що загальна кількість західних танків у Збройних силах України (ЗСУ) може досягти 300 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: