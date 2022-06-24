Країна буде проявляти солідарність з ЄС.

Молдова підтримає санкції проти Росії, які саміт Євросоюзу обговорював на саміті в Брюсселі.

Про це повідомив голова парламенту Республіки Молдова ігор Гросу, пише NewsMaker.

За його словами, статус і європейські прагнення країни вимагають солідарності з ЄС.

"Звичайно, тому що мета цих дій - зупинити цю війну. Перший етап - зупинити військові дії, щоб люди більше не вмирали. Щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення, щоб зупинити цю війну. Ми всі можемо побудувати і відремонтувати, тільки, на жаль, не можемо повернути людські життя", - сказав Гросу.

Також він закликав російську сторону поважати їх курс на вступ до Євросоюзу.

"Так, ми хочемо підтримувати з вами хороші відносини. У вас є влада. Крім того, кілька сотень тисяч молдаван живуть і працює там. Ми думаємо про них. Ми хочемо вести з вами торговельні відносини. Але ми просимо поважати наше рішення вступити в ЄС", - підкреслив він.

Гросу зазначив, що росіяни, як і російськомовне населення Молдови, "почувають себе в Республіці добре".

Нагадаємо, що 23 червня Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.

Раніше повідомлялося, що в Молдові офіційно заборонили російську пропаганду.

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