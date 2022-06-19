Молдова заборонила російські новинні програми / Ілюстрація REUTERS

Молдова ввела заборону на трансляцію всіх новинних програм Росії. Закон про заборону підписаний президентом Молдови Майєю Санду.

Про це заявила голова Ради з телебачення і радіо Ліліана Віцу в ефірі онлайн-проекту Rezoomat на інтернет-каналі Rlive.

Як зазначила Віцу, встановлюється поняття дезінформації, що передбачає жорсткі санкції.

"Якщо факт (дезінформації - ред.) буде доведений, то компанії позбавлять ліцензії на сім років", — сказала Віцу.

За її словами, ситуація в Україні змушує Кишинів вживати жорстких заходів.

24 червня закон опублікують в "Офіційному віснику", після чого він набуде чинності.

Війна в Україні та позиція Молдови:

18 травня колишній депутат і екс-голова Комісії з національної безпеки Республіки Молдова Кирило Моцпан заявив про те, що Молдова боїться російського вторгнення і не буде сердити Путіна.

2 червня 2022 парламент Молдови ухвалив закон про захист інформаційного простору, що забороняє ретрансляцію новинних і аналітичних програм і військових фільмів з Росії.

У Молдові політичні або військові новини та передачі з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення (в тому числі з Росії), заборонені рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій.

13 червня стало відомо про те, що Україна і Молдова можуть отримати статус кандидата в ЄС, але з умовами.

15 червня 2022 року Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів і міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

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