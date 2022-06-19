Якщо факт дезінформації буде доведений, компанії позбавлять ліцензії на сім років.

Молдова ввела заборону на трансляцію всіх новинних програм Росії. Закон про заборону підписаний президентом Молдови Майєю Санду.

Про це заявила голова Ради з телебачення і радіо Ліліана Віцу в ефірі онлайн-проекту Rezoomat на інтернет-каналі Rlive.

Як зазначила Віцу, встановлюється поняття дезінформації, що передбачає жорсткі санкції.

"Якщо факт (дезінформації - ред.) буде доведений, то компанії позбавлять ліцензії на сім років", — сказала Віцу.

За її словами, ситуація в Україні змушує Кишинів вживати жорстких заходів.

24 червня закон опублікують в "Офіційному віснику", після чого він набуде чинності.

Війна в Україні та позиція Молдови:

18 травня колишній депутат і екс-голова Комісії з національної безпеки Республіки Молдова Кирило Моцпан заявив про те, що Молдова боїться російського вторгнення і не буде сердити Путіна.

2 червня 2022 парламент Молдови ухвалив закон про захист інформаційного простору, що забороняє ретрансляцію новинних і аналітичних програм і військових фільмів з Росії.

У Молдові політичні або військові новини та передачі з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення (в тому числі з Росії), заборонені рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій.

13 червня стало відомо про те, що Україна і Молдова можуть отримати статус кандидата в ЄС, але з умовами.

15 червня 2022 року Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів і міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

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