Опозиційні партії відмовилися брати участь у голосуванні

Парламент Молдови на засіданні 30 травня ухвалив декларацію, яка засуджує геноцид Росії щодо України, зокрема примусове переміщення та депортацію українських дітей на окупованих територіях. Однак при цьому, як пише Euractiv, дружні Москві опозиційні партії відмовилися брати участь у голосуванні.

Декларацію підтримали шістдесят депутатів місцевої асамблеї зі 101.

Документ засуджує агресивну війну Росії проти України, яка призвела до численних жертв серед цивільних, переміщення мільйонів людей і біженців, а також підтверджує зобов'язання Кишинева допомагати українським дітям і біженцям у Молдові.

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Водночас представниця опозиції Регіна Апостолова звинуватила Партію дії та солідарності (ПАС) президентки Майї Санду в подвійних стандартах, заявивши, що парламент також має засудити страждання дітей у колишній Югославії. Депутат-комуніст Олег Рейдман закликав до обережності, заявивши, що геноцид - це юридичний термін, критеріїв якого має бути дотримано.

Представник правлячої партії PAS Раду Маріан відкинув заперечення опозиції, заявивши: "Це наші сусіди. Тисячі українських дітей, дітей біженців, були розміщені тут".

Депортація українських дітей - що відомо

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що насильницька депортація - це один із найцинічніших злочинів цієї війни. За його словами, дітей не просто вивозять з окупованої території України, а Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з батьківщиною, з рідними та близькими.

Наприкінці березня повідомлялося, що Російська Федерація налагодила масштабну систему "мілітаризації" викрадених українських дітей і готує їх до війни, зокрема для участі в подальшій агресії проти України.

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