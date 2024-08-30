Країна визнає юрисдикцію МУС.

Міністерство закордонних справ України закликає владу Монголії виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт Путіна.

"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", - йдеться у Telegram-каналі відомства.

У заяві наголошується, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям.

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"Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді. Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - мовиться у заяві МЗС.

Путін їде до Монголії

Учора, 29 серпня, стало відомо, що президент Монголії запросив кремлівського правителя відвідати країну. Візит заплановано на 3 вересня.

В Кремлі сказали, що не хвилюються через можливість арешту. За даними Bloomberg, Путіну надали гарантії, що його не затримають під час візиту до Монголії за ордером Міжнародного кримінального суду.

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