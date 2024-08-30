Путін отримав гарантії, що його не арештують у Монголії, - Bloomberg

За невиконання ордеру на арешт диктатора МКС може покарати Монголію.

Правитель Росії Володимир Путін отримав гарантії, що його не затримають під час візиту Монголії за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це пише Bloomberg з посиланням на двох інформованих співрозмовників, знайомих з організацією візиту. Це буде перший візит Путіна до країни-члена МКС після того, як у березні минулого року було видано ордер на його арешт за викрадення дітей з окупованих територій України. Монголія, яка підписала Римський статут, що регулює суд, зобов’язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з’явиться на її території.

"У нас немає такої проблеми", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков коментуючи ризики арешту Путіна в Монголії.

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Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відразу відповіли на прохання про коментарі. Міністерство закордонних справ у п’ятницю зустрілося з представниками численних іноземних посольств, щоб пояснити візит Путіна, який формально пов’язаний із 85-ю річницею боїв на Халх-Голі проти японських військ у 1939 році.

"Немає ризику арешту Путіна. Перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні Путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані", - сказав Сергій Марков, близький до Кремля політичний консультант.

Проте раніше Путін не ризикував на такий візит. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів угруповання БРІКС, до якого також входять Китай, Бразилія та Індія, після того, як приймаюча країна дала зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС як держава-член.

Російський лідер також вирішив не їхати на саміт Великої двадцятки минулого року в Індію, хоча вона не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді, хоча президент Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що судова влада має вирішити, чи арештовувати його.

"Держави-учасниці Римського статуту МКС зобов’язані співпрацювати з судовими рішеннями, зокрема щодо ордерів на арешт. У разі відмови від співпраці суддя МКС може повідомити про це Асамблею держав-учасниць, яка може вжити будь-яких заходів, які вважає доречними", - йдеться у заяві представника МКС.

Візит Путіна відбудеться лише через шість місяців після того, як перший монгольський суддя, який працював у МКС, зайняв свою посаду в суді. Президент країни Хурелсух Ухнаа привітав цю подію як доказ "зростаючої репутації та зміцнення статусу Монголії на міжнародній арені".

"Всі аспекти візиту були ретельно підготовлені. У нас чудовий діалог з друзями з Монголії", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю.

"Путін їде до Монголії під гарантії безпеки Китаю. Монголія не піде проти Китаю, навіть якщо вона не хоче воювати зі США", - сказав Станіслав Бєлковський, колишній політичний радник Кремля, який нині є критиком уряду.

Путін їде в Монголію

Учора стало відомо, що 3 вересня кремлівський правитель прибуде до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

Уже влітку стало відомо, що Путін не приїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі. Москва наполягала на його участі, проте влада ПАР не знала, що робити в ситуації, коли вони зобов'язані заарештувати свого гостя.

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