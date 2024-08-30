Згідно з правилами, влада країни має затримати його.

У Кремлі запевняють, що не переймаються через поїздку Путіна до Монголії, яка є членом Міжнародного кримінального суду.

Прессекретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков сказав журналістам, що у Москви "прекрасний діалог із нашими друзями з Монголії". Він також підтвердив, що сторони обговорювали ордер на арешт Путіна.

"Ні, немає переживань. Зрозуміло, всі аспекти візиту ретельно готувалися", - сказав прес-секретар Путіна. Відео дня

Путін їде в Монголію

Учора стало відомо, що 3 вересня кремлівський правитель прибуде до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

Уже влітку стало відомо, що Путін не приїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі. Москва наполягала на його участі, проте влада ПАР не знала, що робити в ситуації, коли вони зобов'язані заарештувати свого гостя.

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