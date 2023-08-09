Жінка переконала сина, що він зробить успішну кар'єру в Пекіні, якщо стане шпигувати для Китаю.

Американський військовий моряк, що має китайське походження, почав передавати Китаю секретну інформацію на прохання своєї матері. Про це повідомив помічник прокурора США Фред Шеппард на слуханнях у федеральному суді Сан-Дієго, пише The Guardian.

22-річний американець на ім’я Цзіньчао Вей є одним із двох моряків, яких звинувачують у наданні конфіденційної військової інформації Китаю. Зокрема вони повідомляли Пекін про подробиці військових навчань, морські операції та важливі технічні матеріали американського флоту. Зокрема, він передав детальну інформацію про системи озброєння та літаки на борту "Ессекса" та інших десантних кораблів, які діють як малі авіаносці.

Прокурори заявили, що Вей, який народився в Китаї, почав співпрацювати з китайською розвідкою в лютому 2022 року. Тоді він подавав заяву на отримання натуралізованого громадянства США і отримв пропозицію про співпрацю від китайської розвідки. Матір Вея, яка живе у штаті Вісконсин, знала про домовленості свого сина і заохочувала його допомагати китайській розвідці. Вона переконувала сина, що це може дати йому роботу в Комуністичній партії Китаю колись після того, як він залишить флот США.

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Офіцер розвідки справді сказав Вею, що китайський уряд готовий прийняти його та його матір в Китаї.

Китайські шпигуни

Як раніше писав УНІАН, китайська влада свідомо розкручує шпигунську істерію серед населення. Нещодавно Пекін закликав усіх громадян долучитися до пошуку шпигунів. Це відбувається на тлі посилення заходів секретності в Китаї. Зокрема секретними там вже зробили навіть базові економічні показники. Деякі аналітики вважають це частиною підготовки Китаю до війни за Тайвань.

Паралельно Китай створює по всьому світі так звані "підпільні поліцейські дільниці". Ці установи є одночасно і центрами шпигунства, і базами для атак на китайських дисидентів, що проживають за кордоном. Такі бази є навіть в США.

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