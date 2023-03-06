Обладнання в портах США може становити ризик шпигунства або саботажу, кажуть американські посадовці. У Китаї відповідають, що ці занепокоєння викликані "параноєю".

Офіційні особи США усе більше стурбовані тим, що гігантські крани китайського виробництва, які працюють в американських портах по всій країні, можуть використовуватися Китаєм в якості інструменту для шпигунства.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Американські чиновники порівняли портові крани, виготовлені китайським виробником ZPMC, із троянським конем.

Попри те, що вони порівняно якісні та недорогі, вони містять складні датчики, які можуть реєструвати та відстежувати походження та місце призначення контейнерів. Через це в США виникає занепокоєння, що Китай може отримати інформацію про вантажі, які доставляються в країну або вивозяться з неї для підтримки військових операцій США по всьому світу.

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За словами колишнього високопосадовця контррозвідки США Білла Еваніна, крани також могли б забезпечити віддалений доступ для тих, хто хоче перервати логістику товарів.

"Крани можуть стати новим Huawei. Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих", - сказав Еванін, маючи на увазі китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Technologies, чиє обладнання у США фактично заборонили після попередження, що воно може використовуватися для шпигунства за американцями.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні назвав занепокоєння США щодо кранів "паранойною" спробою перешкодити торгово-економічній співпраці з Китаєм. "Розігрування "китайської карти" і висування теорії "китайської загрози" є безвідповідальним і завдасть шкоди інтересам самих США", - йдеться в повідомленні посольства.

Представники ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), не відповіли на запити WSJ про коментарі.

Видання зазначає, що останніми роками офіційні особи з національної безпеки США вказали на низку обладнання, виготовленого в Китаї, яке могло б полегшити стеження або спричинити збої в США, включаючи системи перевірки багажу та електричні трансформатори, а також на ширші занепокоєння з приводу зростаючого контролю Китаю над портами в усьому світі через стратегічні інвестиції. Китай виробляє майже всі нові транспортні контейнери у світі та контролює службу передачі даних.

У цьому контексті гігантські портові крани "судно-берег" привернули нову увагу. Оборонний бюджет США, ухвалений в грудні, вимагає від морського адміністратора Департаменту транспорту, за погодженням з міністром оборони та іншими особами, провести до кінця цього року несекретне дослідження щодо того, чи становлять крани іноземного виробництва загрози кібербезпеці або національній безпеці в американських портах.

Наразі співробітники національної безпеки не повідомляли про жодні випадки використання кранів з негідною метою.

ZPMC вийшла на ринок США близько двох десятиліть тому, запропонувавши, за словами керівників галузі, якісні крани, які були значно дешевшими, ніж західні аналоги. За останні роки ZPMC перетворилася на головного гравця у світовій індустрії автоматизованих портів, співпрацюючи з корпорацією Microsoft та іншими для підключення обладнання та аналізу даних у режимі реального часу.

"Раніше ми продавали обладнання, а тепер ми продаємо системи... Через наш головний офіс у Шанхаї ви можете контролювати всі крани", - сказав у 2017 році тодішній голова ZPMC Хайлянг Сонг.

У ZPMC стверджують, що контролюють на сьогодні близько 70% світового ринку кранів і продають своє обладнання в понад 100 країнах. Американський чиновник сказав, що компанія виробляє майже 80% кранів типу "судно-берег", які використовуються в портах США.

Величезні крани зазвичай доставляються в порти США повністю зібраними на кораблях і управляються за допомогою програмного забезпечення китайського виробництва. У деяких випадках, за словами офіційних осіб США, їх роботу підтримують громадяни Китаю, які працюють за дворічними візами США.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США провело секретну оцінку в 2021 році та виявило, що Пекін потенційно може гальмувати портовий трафік або збирати розвідувальні дані про військову техніку, що перевозиться. Представники США не сказали, чи знайшли вони конкретні випадки використання кранів ZPMC для шпигунства.

У 2021 році агенти ФБР обшукали вантажне судно, яке доставляло крани ZPMC до порту Балтімора, і знайшли на борту обладнання для збору розвідувальної інформації, повідомили джерела The Wall Street Journal.

Шпигунство Китаю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, США мають намір розширити санкції проти Китаю через інцидент з китайською повітряною кулею, що пролетіла через американську територію імовірно зі шпигунською місією.

Нагадаємо, 2 лютого над США було помічено величезну повітряну кулю, яку американські військові назвали китайським шпигунським апаратом. Хоча влада Китаю заявила, що це цивільний метеорологічний зонд, який просто знесло вітром. Американські військові збили кулю 4 лютого над океаном.

Влітку 2022 року стало відомо, що Китай міг стежити за ядерним арсеналом США і збирати розвіддані з Вашингтона через обладнання Huawei. У Китаї всю інформацію про шпигунство заперечують, а компанія Huawei стверджує, що її обладнання нібито не може працювати і перехоплювати дані в тому спектрі зв'язку, яким користується Міністерство оборони США.

У 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп 15 травня підписав указ про надзвичайний стан і заборонив американським компаніям використовувати закордонне телекомунікаційне обладнання, що становить ризик для національної безпеки. Раніше представники адміністрації президента США говорили про загрозу з боку китайської телекомунікаційної компанії Huawei. Міністерство торгівлі США внесло телекомунікаційну компанію Huawei і 70 її філій у чорний список.

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