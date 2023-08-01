Влада в Пекіні публічно закликає громадян вишукувати шпигунів скрізь.

Влада Китаю вирішила залучити усе населення країни до контршпигунської діяльності. Про це йдеться у заяві Міністерства державної безпеки КНР в місцевій соцмережі WeChat.

"Нині обстановка антишпигунської боротьби є важкою і складною. Вона не лише вимагає від органів національної безпеки відігравати роль спеціалізованих контррозвідувальних агенцій, але також вимагає широкої участі людей та спільного запобігання, щоб посилити протишпигунську національну безпеку людей", – йдеться у заяві.

Як пише Reuters, заклик популяризувати антишпигунську роботу серед народних мас став одним із наслідків посилення антишпигунського законодавства в Китаї. Новий профільний закон якраз набув чинності в липні. Він зокрема забороняє передачу за кордон інформації, пов'язаної з національною безпекою та інтересами.

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Оскільки в законі немає вичерпного переліку того, яку саме інформацію не можна передавати, у США вже встигли заявити, що тепер іноземні компанії в Китаї можуть зазнати утисків через свою звичайну комерційну діяльність.

Крім того новий закон дозволяє владі майже безперешкодно отримувати доступ до будь-яких електронних даних, зокрема до інформації про особисте майно.

За останні роки Китай заарештував і затримав десятки китайських та іноземних громадян за підозрою в шпигунстві, включно з керівником японського виробника ліків Astellas Pharma в березні.

Підготовка до війни, як можливий контекст антишпигунської істерії в Китаї

Як нещодавно писав УНІАН, фінансовий аналітик Дж. Кайл Басс звернув увагу на те, що Китай почав приховувати від Заходу статистичну інформацію про економічну ситуацію у себе. Тобто тепер вона теж стала частиною "національних інтересів". Експерт вважає це частиною підготовки Китаю до війни за Тайвань.

У березні правитель Китаю Сі Цзіньпінь публічно заявив, що держава має готуватися до великої війни. В одному з виступів він заявив генералам, що вони можуть "сміливо воювати", ймовірно, маючи на увазі підготовку до вторгнення на Тайвань.

Подібні заяви виглядають досить тривожно на тлі збільшення китайського військового бюджету. Темпи його збільшення значно випереджають загальні темпи зростання китайської економіки.

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