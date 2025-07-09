За його словами, також Росія відкидає усі мирні пропозиції.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у Москві відкидають можливість проведення його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомив український лідер в Telegram, він вдячний за зустріч і дуже ґрунтовну розмову з Папою Римським Левом ХІV.

"Цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні. Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції", - наголосив Зеленський.

Водночас, президент України запевняє, що буде й надалі нарощуватися глобальна солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати.

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Також Зеленський подякував Папі Римському особливо за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі.

"Українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими", - відзначив Зеленський.

Він додав, що обговорив з Понтифіком подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Зеленський повідомив:

"Розказав Його Святості про повагу в українському суспільстві до постаті Андрея Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри. Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького отримають належне визнання. Запросив Папу відвідати Україну".

Переговори України з РФ

Як повідомляв УНІАН, Ватикан готовий стати майданчиком для проведення прямих мирних переговорів України та Росії. Папа Лев XIV під час зустрічі з Зеленським відзначив "важливість діалогу як бажаного засобу припинення воєнних дій".

У червні прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна з президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом можлива, однак для неї мають бути виконані певні умови.

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