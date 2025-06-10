МЗС: Потрібна зустріч Зеленського і Путіна, якщо делегація РФ не приймає рішень про припинення вогню

Не обов'язково відправляти на переговори міністра оборони України, якщо російські переговірники нічого іншого, окрім гуманітарного треку, не здатні вирішувати, додав Тихий.

Фундаментальним питання для подальшої дипломатії є припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором і ініціатором війни проти України Володимиром Путіним для того, аби вогонь було припинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Речник відзначив, що у Стамбулі вже відбулося дві зустрічі між українською і російською делегаціями - 16 травня і 2 червня.

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"Ці зустрічі призвели до обмеженого результату на гуманітарному треку, який для нас є важливим. Але, крім гуманітарного треку обміну полоненими, інших результатів цих зустрічей не було з причини неконструктивної позиції Російської Федерації. Замість того, щоби відповідати взаємністю на кроки України - погодження на припинення вогню та інші конструктивні кроки, Росія висуває ультиматуми, висуває нереалістичні вимоги", - наголосив Тихий.

За його словами, рухається лише гуманітарний трек щодо обміну полоненими, а решта треків - не рухається.

"Тому, постає питання, що цей формат зустрічі взагалі продукує? Чого досягає цей формат зустрічі? - Якщо йдеться про зустрічі заради обміну полоненими - так над цим працюють команди нашого Головного управління розвідки, координаційного штабу, а з російського боку їхні відповідні [установи]", - сказав Тихий.

Речник нагадав, що процес звільнення полонених тривав і до зустрічей у Стамбулі, і триває зараз.

"На нашу думку, не обов'язково відправляти цілого міністра оборони України за кордон для того, щоби добиватися цих обмінів. Тобто, якщо йдеться лише про обміни. А решта залежить від Росії, бо ми їм передали наші пропозиції, наш мирний план, наше бачення - передали ще перед зустріччю у Стамбулі. Не було відповіді не перед Стамбулом, не під час Стамбулу, ні після досі немає реакцій якихось з російського боку", - відзначив Тихий.

За його словами, з російського боку є лише набір ультиматумів.

"Якщо дійсно люди такого рівня, яких Росія прислала, не здатні вирішувати фундаментальні питання, такі як припинення вогню, а це фундаментальне питання для будь-якої подальшої дипломатії, - тоді, очевидно, необхідна зустріч лідерів. Президент Володимир Зеленський готовий до такої зустрічі хоч зараз. З російського боку, ми бачимо, як вони уникають такої зустрічі всіляко", - наголосив Тихий.

Він додав, що станом на зараз рано говорити про будь-яку підготовку.

"Паралельно ми закликаємо наших партнерів, все ж таки, більше нічого не чекати: посилювати тиск на Росію. Якби цей тиск був раніше - уже б могли бути результати цих стамбульських зустрічей. Замість цього, оскільки тиску по суті немає, ми бачимо порожні зустрічі", - констатує Тихий.

Що передувало

Як повіломляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що тільки глава РФ може припинити вогонь з боку Росії.

Водночас, Зеленський вважає, що Путін боїться прямих перемовин з ним.

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