Раніше в Москві вже висловили небежання їхати до Ватикану.

Ватикан готовий надати майданчик для прямих мирних переговорів України та Росії. Про це пише The Guardian із посиланням на заяву пресслужби Святого Престолу.

Раніше сьогодні у Ватикані зустрілися президент України Володимир Зеленський і Папа Лев XIV. У заяві Ватикану за підсумками зустрічі сказано, що вони "обговорили триваючий конфлікт та нагальну потребу в справедливому та тривалому мирі".

"Під час сердечної розмови було підтверджено важливість діалогу як бажаного засобу припинення воєнних дій. Святий Отець висловив співчуття за жертвами та поновив свої молитви та близькість до українського народу, заохочуючи всі зусилля, спрямовані на звільнення в'язнів та пошук спільних рішень. Святий Отець підтвердив готовність вітати представників Росії та України у Ватикані для переговорів", - йдеться у заяві.

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Переговори України та Росії

Як писав УНІАН, у травні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан міг би стати тим майданчиком, на якому Україна та Росія проведуть свої переговори щодо закінчення війни. Трохи згодом прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що Папа Римський в розмові з нею начебто підвердив готовність надати такий майданчик.

Однак російські чиновники в приватних коментарях західним ЗМІ відкинули ідею проведення переговорів у Ватикані. При цьому були озвучені досить абсурдні пояснення для такого небажання. Зокрема росіяни посилалися на те, що Ватикан - це католики. Крім того, хоч сам Ватикан не є членом НАТО, віно повністю оточений територією Італія, яка входить до альянсу. При цьому росіян повністю влаштовує Туреччина, як переговорний майданчик - мусульманська країна, що сама є членом НАТО.

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