Росіян закликали "не дивуватися" нічому.

Колишній заступник міністра оборони Росії, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що дрони атакують "Москву-Сіті" через те, що по ній "легше потрапити".

Так генерал, який раніше радів смертельному удару РФ по Краматорську, відповів на запитання журналістів MSK1.RU про те, чому безпілотник знову прилетів на територію Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

"Спеціальна операція - не треба нічому дивуватися. Розумієте, "Москва-Сіті" - хороший орієнтир, тому що це високі нерухомі об'єкти. По них легше потрапити тим же самим безпілотникам", - заявив Картаполов.

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Атаки по "Москва-Сіті": що відомо

Нагадаємо, 30 липня в Москві пролунали вибухи, в мережі з'явилися знімки пошкодженої вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де знаходиться три міністерства.

Вже 1 червня атака повторилася. Знову було зафіксовано попадання в ту ж вежу. У Росії в обох випадках стверджували, що їм вдалося "придушити" частину безпілотників.

Цієї ночі в РФ заявили, що в центрі столиці впав дрон, пошкодивши павільйон комплексу для конференцій "Експоцентр". У мерії Москви стверджують, що БПЛА нібито знищили сили ППО.

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