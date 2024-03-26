"Мусульмани РФ вже виправдовуються, що вони не терористи, і тепер примусово підуть вмирати за "вітчизну"", - Верховний Муфтій Криму Айдер Рустемов

Айдер Рустемов, Верховний Муфтій Криму, голова Духовного Управління мусульман Автономної Республіки Крим в інтерв’ю УНІАН розповів, як теракт в російському "Крокус Сіті" збільшує ксенофобські та шовіністичні настрої серед росіян та чому мусульманам в РФ варто цього боятись.

Теракт у російському "Крокус Сіті" прогнозовано підняв серед росіян хвилю ксенофобії та шовінізму. І у соцмережах, і у висловлюваннях політиків - потік ненависті, закликів, ідей, недоречних та диких навіть для середньовіччя. Наприклад, депутат Держдуми рф від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет заявив, що західні розвідки націлені на мігрантів для проведення терактів у Росії та дестабілізації ситуації в країні.

Така концепція політиків про "нульову терпимість до мігрантів" може перетворити мільйони людей на об'єкти цькування. Водночас треба розуміти, що у росії питання ксенофобії й нетерпимості – це не питання сучасності. Навпаки, саме в росії воно має довгу історію.

Показовою та трагічною є історія Криму, де після окупації мусульмани повною мірою відчули тиск репресивної машини Кремля. Два роки тому відпрацьовані на півострові схеми терору росіяни почали використовувати і в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

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Про те, як це відбувається, тортури й лицемірні маски російських "захисників віри" УНІАН поговорив з Верховним Муфтієм Криму, головою Духовного Управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдером Рустемовим.

Пане Айдере, не важко помітити, що Кремль вже давно одягає на себе маску захисника мусульман, витрачає гроші на відповідну пропаганду, намагається просунути цей лицемірний меседж в Ісламському світі. З іншого боку, ми бачимо, який розгул нетерпимості розпочався після теракту в "Крокус Сіті". На вашу думку, чи можуть мусульмани рф почувати себе у безпеці?

Як можуть мусульмани відчувати безпеку у державі, де є патріарх Кирило (не хочу підбирати до нього епітети)? Нещодавно (ще до теракту, – УНІАН) він заявив про "загрозу": начебто, росія вперше за всю багатовікову історію може перетворитися з держави православної на ісламський халіфат. Він сказав: "Ми смертельно ризикуємо змінити хрест на наших храмах на ісламський півмісяць", провів паралель з Софією Константинопольською. І у його зверненні є прямий заклик до росіян про те, що потрібно "докладати зусиль для прилучення мусульман до культури та віри". Це дуже небезпечні думки, але це ще не все.

Кирило каже, що треба надавати громадянство всім мігрантам та відправляти їх на "захист великої вітчизни". Насправді вони вже почали це робити.

Ще у 2022 році була резонансна історія, коли дагестанець, азербайджанець та адигеєць сказали: "Це не наша війна", хотіли відмовитися від служби. Натомість вони та інші солдати-мусульмани почули образи від підполковника Андрія Лапіна. Серед мусульман були три таджики, які для мене стали героями. Їх імена: Бикзот, Ануше та Ами. Вони розстріляли командира. Згодом з'ясувалося, що вони не довго були громадянами росії: їм просто видали громадянство й швидко мобілізували.

Також був випадок, коли в одному селі Білогірського району сто кримських татар просто "упакували" та мобілізували. І на мою думку, після "виборів", що пройшли в росії, почнеться нова хвиля масової мобілізації. Ми не можемо говорити ні про яку безпеку для мусульман у росії.

Після теракту, в якому, фактично, звинуватили мусульман, ситуація стала ще гіршою?

Після заяви Кирила про загрозу "ісламізації" росії та мобілізацію мусульман-емігрантів задля захисту "вітчизни", слід було очікувати теракти. Не вперше росія використовує цей чинник на своїй території: так було і під час російсько-чеченської війни, коли росіяни підривали власні будинки з метою кореляції внутрішніх проблем.

Що ми бачимо після масштабного теракту, який стався нещодавно в Москві в торгівельному центрі "Крокус-сіті", де було вбито понад сто людей? Спочатку мусульмани Росії в соцмережах висловлювали співчуття загиблим та постраждалим, потім почали виправдовуватися, що вони не терористи, а пізніше навіть з'явилися заклики, щоб мусульмани не виходили із своїх домівок. Водночас ми бачимо, як кремлівський придворний блазень Шаман, випустив неонацистську пісню, в якій він дає певні меседжі: гордість за російську ідентичність, заклик на захист вітчизни, та непрямий заклик до помсти за теракт з "молитвою до Бога".

Що маємо в результаті? Мусульмани росії виправдовуються і - хочуть вони того, чи ні - але вже "мусять" захищати "вітчизну". Тобто, ми майже бачимо реалізацію ідеологічних задумів Кирила на практиці.

Чи хтось з російських духовних лідерів наважується виступати проти війни?

Насправді є дуже багато випадків, коли духовні лідери різних конфесій виступають проти війни. Але роблять вони це вже за кордоном. Безпосередньо в росії, звісно, зовсім інша ситуація.

В Інгушетії на похоронах мусульманина, який був мобілізований та загинув на фронті, був такий випадок. Імам, ім’я якого не повідомлялось, сказав, що участь у цій війні – "харам" (вчинки й речі, що є забороненими в ісламі, – УНІАН). І після цього прем'єр-міністр Інгушетії безпосередньо почав переслідувати цього імама, написав про нього в Головне управління з протидії екстремізму.

У росії після початку повномасштабного вторгнення навіть зібрали цілий з'їзд мусульманських організацій. На ньому винесли єдину колективну фетву (рішення з якогось питання, – УНІАН), що нібито росія захищає саму себе, що на неї начебто напали… Є публічні виступи так званого муфтія Криму Еміралі Аблаєва, в яких він благословляв тих, хто приєднався до лав збройних сил рф і пішов воювати на боці росії проти України…

І тут виникає питання: чи можна бути в росії духовним лідером та не бути при цьому маріонеткою Кремля?

Ні, це неможливо. Державна машина репресує релігійні організації. У Криму все почалось з примусової перереєстрації всіх релігійних організацій. І майже п’ятсот з них не пройшли цю перереєстрацію (хтось відмовився, хтось не зміг).

Наступним кроком стало "свідоцтво імама". Лише маючи таку "акредитацію" можна займатися релігійною практикою. І якщо хтось, десь, комусь, якусь молитву провів без "свідоцтва", то на нього доносять працівники цього муфтіяту. Після цього включається репресивна машина, починаються обшуки, використовують дуже брудні механізми.

Починається все зі спостереження. Є випадки, коли проникають в домівки людей і встановлюють приховані камери. Розповідають, що людям просто відключають інтернет, а потім під приводом того, що прийшли "від провайдера", встановлюють те, що буде вести запис…

Мова йде про окремих осіб, чи це системне явище?

Є одна дуже велика проблема. Так званий муфтій Криму Еміралі Аблаєв у своєму виступі казав, що є десять мечетей, які не підпорядковані муфтіяту. І росіяни будуть застосовувати всі механізми, щоб підпорядкувати їх примусово.

Насправді вони вже намагалися це робити, використовували дуже брудні методи. Декілька років тому в місяці Рамадан вони відключали ці мечеті від електропостачання, водопостачання. Вривались, вибивали вікна. І при цьому у ЗМІ вони розповідають про відкриття Соборної мечеті. Тобто, одну відкривають, а десять збираються закрити. Я це називаю "грою диявола". І це те, що сьогодні робить Росія з релігією…

Загалом, будь-який імам, який зараз живе в окупованому Криму та працює в муфтіяті, був вимушений підписати "папірець" про те, що він буде співпрацювати з ФСБ. Все налаштовується так, що імами доносять на парафіян.

Насправді ця система не вирізняється від тої, що була в часи Радянського союзу. Так само все працювало і раніше. СРСР – це була країна тотальних доносів. Всі жили в середовищі страху. Зараз росіяни так само використовують фактор релігії, щоб підкорити людей та тотально їх контролювати.

Ви згадуєте про Крим, а що зараз відбувається на інших, окупованих росіянами, територіях?

Вони повсюди працюють "під копірку". Тобто, те саме роблять на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. З цим вже стикнулися наші громади, які були на лівому березі Дніпра.

Один із наших імамів Рустем Асанов пройшов через тортури. Все "по класиці жанру": накинули мішок на голову й забрали. Півдня з ним не було зв'язку, й майже весь цей час його били. Били й тих, кого затримали одночасно з ним. І він впевнений, що при ньому одну людини вбили, забивши її до смерті.

Рустем Асанов каже, що його примусили підписати все. Конкретно сказали: "Починаєш з цього дня працювати з муфтіятом в окупованому Криму". Він взяв ці папери та виїхав до Криму, звідти до Туреччини, й так зміг повернутися до України. Зараз працює з нами.

Чи є у вас статистика по кількості засуджених в окупованому Криму мусульман?

Нам відомо про сто сімнадцять людей, засуджених по фейкових звинуваченнях. Але реальна цифра може бути більшою. У більшості – мова йде про "справи Хізб ут-Тахрір", але, безумовно, назва не має значення для російських прокурорів. Сьогодні це Хізб ут-Тахрір, а завтра – інші.

Мусульмани отримують терміни від 14 до 19 років. Є жахлива цифра, яку озвучив прокурор Криму Ігор Поночовний: загальний сумарний термін засуджених в окупованому Криму за політичними, етнічними ознаками – 1230 років. І кількість цих років збільшується майже щотижня.

Арешти проходять хвилями, нещодавно була нова. 5 березня у Криму пройшли масові обшуки у будинках десяти кримських татар. Київський районний суд Сімферополя відправив до СІЗО Мемета Люманова, Азіза Азізова, Рустема Османова та Мустафу Абдураманова.

Не можу не запитати, про Кадирова. На вашу думку, він щирий мусульманин, чи людина, яка просто використовує іслам?

Кадиров – це людина, яка заявила, що війна Росії з Україною - це війна християн та мусульман проти сатанізму. Він інколи виглядає як блазень при царі, але він зробив багато таких вчинків, сказав те, за що його могли вже давно вивести з ісламу. Але все це має встановити суд - так працює ісламське право…

Принаймні для мене, точним є те, що він лицемір, який одягає на себе маску релігійності й робить все, що йому накажуть у Кремлі.

Навіть відправляє на смерть в Україну громадян Чечні?

Я спілкувався з полоненими чеченцями. Вони відмовлялись говорити це на камеру, але в приватних розмовах розповідали: "Якби ми не пішли воювати, нас би вбили". У Чечні всі все прекрасно розуміють. Я так думаю і сподіваюсь на це. Але люди живуть під страхом, під вагою тоталітарного режиму.

Влад Абрамов

Влад Абрамов