Ватажку Чечні не сподобалися висловлювання деяких "депутатів" Держдуми РФ.

У Російській Федерації після теракту в "Крокус Сіті Холі" почали лунати пропозиції вести більш жорстку антимігрантську політику. Заявами "російських ультранаціоналістів" стурбований ватажок Чечні Рамзан Кадиров.

Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на слова нелегітимного депутата Держдуми РФ від тимчасово окупованого Криму Михайла Шеремета, який 24 березня запропонував обмежити в'їзд мігрантів у Росію на час війни проти України та заявив, що західні розвідки націлені на мігрантів для проведення терактів у Росії та дестабілізації ситуації в країні. Він також заявив, що у Росії немає можливості визначити, хто з мігрантів має "добрі наміри", оскільки всі зусилля і кошти Росії спрямовані на війну.

Водночас заступник голови Державної Думи РФ Владислав Даванков також запропонував запровадити низку жорсткіших заходів щодо мігрантів, зокрема запровадити політику "нульової терпимості" до мігрантів, які скоїли правопорушення будь-якого рівня в перший рік перебування в Росії, посилити "цифровий контроль" за мігрантами та розробити програму "заміщення мігрантів", у рамках якої Росія спробує розширити автоматизацію промисловості, щоб знизити залежність від трудових мігрантів.

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Зусилля з формування російської армії та антимігрантська політика, дедалі помітніший ультранаціоналістичний рух, що сповідує ксенофобську риторику, і дедалі ультранаціоналістичніший Кремль, що наголошує на важливості російського православ'я в суспільному житті, ймовірно, ще більше відштовхують спільноти мігрантів і породжують ворожнечу, яку салафітсько-джихадистські групи можуть використовувати для вербування.

Зі свого боку Кадиров висловив стурбованість реакцією російських ультранаціоналістів на теракт у "Крокус Сіті Холі". Він заявив, що масштаб теракту "набагато більший і глибший", ніж сам теракт, тому що вороги Росії намагаються підірвати її, пропагуючи націоналізм. Кадиров заявив, що Росія завжди була багатонаціональною і багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".

Крім того, він пригрозив провести "коротку розмову" з розпалювачами міжнаціональних конфліктів. Ймовірно, Кадиров намагається звернутися до російських ультранаціоналістів, які використовували напад на "Крокус Сіті Хол" для висловлення ворожості до неетнічних російських меншин і мігрантів усередині Росії.

Варто зазначити, що Кадиров раніше опинявся в центрі гучних міжнаціональних і релігійних скандалів, що, ймовірно, порушило його спроби балансувати між збереженням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля.

Теракт у "Крокус Сіті Хол" - головні новини

Увечері 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї невідомі відкрили стрілянину, а після чого сталася пожежа. Унаслідок цього теракту загинули понад 100 осіб.

Через добу Путін звернувся до росіян і звинуватив у теракті в "Крокусі" Україну. За його словами, силовики затримали 11 осіб, і що є дані про те, що нібито вони намагалися після теракту втекти в Україну.

Українська влада і силові структури спростували свою причетність до цієї події.

При цьому видання пише Bild, що "Ісламська держава, провінція Хорасан" узяла на себе відповідальність за атаку - наразі це найнебезпечніший підрозділ ІДІЛ, вважають у службах безпеки.

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