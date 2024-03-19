Російсько-українська війна повернулася в центр уваги французьких ЗМІ, але у значно "ближчому" самим французам контексті.

На французькому телебаченні почали всерйоз обговорювати сценарії розміщення французьких військ в Україні. Зокрема відповідний сюжет вийшов на новинному каналі LCI і зараз доступний також на його YouTube-каналі.

Журналісти запросили у студію програми новин військового історика та аналітика Вінсента Арбаретьє, з яким обговорили зокрема те, де саме в Україні можуть розміститися французькі війська.

Стоячи біля великої карти, аналітик визначив дві потенційні локації, де можуть з’явитися французькі батальйони — уздовж Дніпра та вздовж кордону з Білоруссю.

За словами Арбаретьє, розміщення французьких військ уздовж Дніпра стало б недвозначним сигналом для РФ, де проходить та "червона лінія", яку російській армії не можна перетинати. Натомість розміщення французів на кордоні з Білоруссю стало б гарантією безпеки для столичного Києва.

Аналітик не виключає, що Франція може реалізувати обидва сценарії одночасно. За його підрахунками, для виконання цих завдань французькому командуванню доведеться задіяти близько 20 тисяч солдатів, зібраних у мобільні бригади.

Перспектива появи французьких військ в Україні

Як писав УНІАН, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон зробив несподівану заяву про те, що обговорював питання можливої відправки військ в Україну із союзниками і що такий сценарій не можна виключати. Пізніше він підтверджував цю тезу, але зауважував, що зараз згоди на це не має.

За даними французької газети Le Monde, керівництво Франції розмірковує над можливою відправкою військ в Україну вже давно – щонайменше з минулого літа. За даними джерел, у лютому Макрон у вузькому колі заявив, що цього року йому, ймовірно, таки доведеться відправити невеликий контингент в Одесу.

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