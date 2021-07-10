Тимчасовим президентом країни призначений голова Сенату Жозеф Ламбер.

Сенат Гаїті у своїй резолюції проголосив голову сенату Жозефа Ламбера тимчасовим президентом, у зв'язку з тим, що попередній президент країни Жовенель Моїз був убитий у ніч на 7 липня.

"Обраний народом в якості сенатора Жозеф Ламбер обраний своїми колегами для виконання функцій тимчасового президента Республіки Гаїті", - сказано в резолюції. Це рішення підтримали вісім сенаторів з десяти, передає kommersant з посиланням на Juno7.

Після смерті Жовенеля Моїза на Гаїті введено надзвичайний стан. Поліція затримала 11 підозрюваних. Пізніше повідомлялося про затримання близько 20 підозрюваних, велика частина з них громадяни Колумбії, як мінімум двоє громадяни США.

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Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Його дружина отримала вогнепальне поранення. Її відправили на лікування в США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд. Однак пізніше стало відомо, що від отриманого поранення вона померла.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Ірина Погоріла