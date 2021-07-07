На Гаїті вбили президента \ фото REUTERS
Президент Гаїті Жовенель Моіз отримав смертельне поранення в результаті нападу невідомих на його резиденцію.
Про це повідомляє новинний портал Juno 7 з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Клода Жозефа. За його даними, напад стався вночі. Самі нападники говорили іспанською.
За його даними, у глави держави вогнепальне поранення. Дружина вбитого президента також постраждала, однак про її стан наразі нічого невідомо, передає РИА Новости.
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