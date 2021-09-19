Повідомляється, що ці люди намагалися нелегально перейти кордон.

Прикордонники Польщі знайшли на кордоні з Білоруссю тіла трьох осіб.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі в Twitter.

"Сьогодні, 19 вересня, в прикордонному районі були виявлені тіла трьох осіб. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що знайдено тіла людей, які намагалися нелегально перейти кордон.

Читайте такожУ Кабулі працівникам муніципалітету покарали залишатись вдома"На місці працюють служби та прокуратура, з'ясовуються обставини трагічної події. Слід вивчити можливий зв'язок вищезазначених драматичних подій з провокаційними діями, що мають місце на нашому східному кордоні останнім часом", - написав Моравецький на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Олександр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс "білоруськими землями".

Як відомо, Польща збирається побудувати паркан на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити потік мігрантів.

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Автор: Людмила Жерновська