Зокрема, у схованці зберігалися протитанкові та ручні гранати, пластид.

Співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області.

Як повідомляє СБУ, арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, що межує з Республікою Білорусь.

Зазначається, що його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме – під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

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Зі схрону спецпризначенці вилучили: 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26; 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них; 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид); 2 магазини до АК-74; 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

За інформацією СБУ, наразі тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Запорізькій області СБУ виявила три схрони з боєприпасами та вибухівкою. Один із них був облаштований у лісосмузі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя". Правоохоронці вилучили тротилові шашки, реактивні протитанкові гранати, гексоген, набої.

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Автор: Світлана Макринська