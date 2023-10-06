Ймовірно, Берлін буде змушений переглянути свою відмову, якщо США дадуть Україні свої ATACMS.

На уряд Олафа Шольца посилюється тиск з приводу передачі Україні крилатих ракет Taurus. Важливим моментом тут може стати рішення США передати Україні свої ракети ATACMS, пише The New York Times.

Адміністрація Байдена поки не оприлюднила жодних заяв про те, що посилає свої тактичні ракетні системи дальнього радіусу дії ATACMS, щоб дати Україні поштовх у контрнаступі проти російських військ. Але європейські чиновники та експерти з безпеки кажуть, що незабаром очікують такої заяви від США, що підвищить ставки для канцлера Олафа Шольца щодо надання Німеччині ракет Taurus.

"Він перебуває під сильним тиском і, можливо, захоче припинити цю дискусію", – сказала Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн, голова Комітету з питань оборони Бундестагу.

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Ракети великої дальності є одними з останніх великих систем зброї, які Україна вимагала від Заходу, але побоювання, що вони можуть завдати удару по території Росії і загострити війну, викликало небажання як в Берліні, так і у Вашингтоні посилати їх.

Україна пообіцяла не запускати ракети в бік міжнародно визнаних кордонів Росії. Ці запевнення вона дала, коли Великобританія і Франція передали свої ракети дальньої дії кілька місяців тому.

Уряд Шольца висловив стурбованість тим, що Росія може переробити ракету Taurus і розробити способи протидії їй, якщо її компоненти будуть зібрані на місці нанесення ударів. Також у Берліні запевняли, що їм доведеться відправити свій персонал в Україну для роботи з цими ракетами, чого вони робити категорично не хочуть.

Але Штрек-Циммерманн і деякі експерти відкинули ці твердження, оскільки українці раніше вже навчалися на інших західних системах озброєння в країнах НАТО.

У четвер німецький законодавець Антон Хофрайтер від Партії зелених заявив, що небажання пана Шольца "зміцнює віру Путіна в те, що він виграє війну в довгостроковій перспективі". "Це посилає абсолютно неправильний сигнал", - сказав Хофрайтер.

Ракети Taurus - останні новини

Як писав УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову оголосив, що Німеччина досі не прийняла рішення про постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Це відбувається через прагнення не допустити "ескалації" війни.

Після кривавого російського удару по селу Гроза Харківської області, в результаті якого загинули 52 людини, колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав Берлін негайно дати Україні ракети Taurus.

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