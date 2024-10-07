У Пхеньяні погрожують Північноатлантичному альянсу "трагічними наслідками".

НАТО - це виродок, вихований надзвичайною подвійною логікою та подвійними стандартами США, якого має бути викинуто на смітник історії якомога швидше. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки, інформує інформаційне агентство КНДР.

За його словами, НАТО у своїй нещодавній заяві випустило "низку вкрай нерозумних зауважень" про засудження всіх країн, які розпалюють і розширюють українську війну, водночас "безпідставно наклепничаючи на незалежні відносини співпраці між суверенними державами, включаючи КНДР":

"Публікація заяви, приурочена до візиту нового генсека НАТО в Україну, чітко свідчить про те, що НАТО збирається вийти на першу лінію фронту протистояння проти КНДР, не задовольняючись екстремальним використанням переваг свого боса".

В МЗС КНДР також висловили "глибокий жаль" у зв’язку з тим, що НАТО, не більше ніж інструмент США для ведення війни, "спотворює суть українського інциденту".

"Якщо НАТО продовжуватиме всілякі спроби посягати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, одночасно з продовженням ворожої політики щодо неї, Альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, які це спричинить. ... КНДР продовжить докладати важливих зусиль, щоб захистити себе від ворожої загрози з боку США та їхніх послідовників, зберегти регіональний мир і безпеку та побудувати багатополярний світ, заснований на міжнародному правосудді", – йдеться у повідомленні.

Останні новини про КНДР

КНДР анонсувала "нову еру" у відносинах із Китаєм. Під час заходів з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв "неухильно прагнути" до розвитку співпраці з Пекіном, "як того вимагає нова ера".

У свою чергу глава КНР Сі Цзіньпін запевнив, що Пекін готовий "писати нову главу" у відносинах із сусідом.

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