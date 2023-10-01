Очільник партії Роберт Фіцо раніше заявляв про припинення підтримки України та закликав до початку мирних переговорів з РФ.

На позачергових парламентських виборах у Словаччині, що відбулися в суботу, 30 вересня, лідирує партія екс-прем'єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD, який відомий своїми проросійськими поглядами – він зокрема заявляв про припинення підтримки України та закликав почати мирні переговори з РФ.

Партія Фіцо випередила своїх головних суперників: ліберальну проєвропейську партію "Прогресивна Словаччина" і лівоцентристську партію "Голос". За результатами підрахунку 99,5% голосів, партію Smer-SD підтримали 22,95% виборців, тоді як "Прогресивна Словаччина", очолювана віце-головою Європарламенту Міхалом Шімечкою, набрала 17,96 відсотка голосів, а "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні - 14,71 відсотка.

П'ятивідсотковий бар'єр подолали ще чотири партії. Остаточні результати голосування мають бути оголошені пізніше в неділю, 1 жовтня.

Відео дня

Водночас, як пише Politico, ані Smer-SD, ані "Прогресивна Словаччина" не зможуть розраховувати на абсолютну більшість і будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції. Найбільші шанси стати таким партнером - у партії "Голос", що опинилася на третьому місці, і її голова Петер Пеллегріні вже заявив, що очікує пропозицію про співпрацю від Фіцо, і що "ніщо не заважає створити таку коаліцію".

Іншим потенційним коаліційним партнером Фіцо може бути Словацька національна партія (SNS), яка отримала 5,7% підтримки. Виходячи з результатів виборів, три партії контролюватимуть 81 місце в законодавчому органі, що є достатнім для більшості.

Проросійські погляди Фіцо

Погляди Фіцо відображають традиційно теплі настрої щодо Росії серед багатьох словаків, які набрали сили в соціальних мережах після початку війни в Україні. Він також пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагнути до мирних переговорів між Україною та РФ.

Також Фіцо неодноразово висловлював проросійські наративи, пише Politico. Зокрема, у серпні, він заявив, що "війна в Україні почалася не рік тому, вона почалася в 2014 році, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та в Луганську".

Фіцо також хвалив Радянський Союз за те, що він нібито звільнив чеські та словацькі землі від нацистської Німеччини наприкінці Другої світової війни та заявляв, що "свобода прийшла зі Сходу, війна завжди приходить із Заходу".

Вибори у Європі та підтримка України

Майбутні вибори в деяких країнах Європи можуть надати президенту Росії Володимиру Путіну можливість підірвати рішучість Заходу в підтримці України та зробити акцент на зростаючій втомі від війни, про яку говорять популістські партії.

Водночас аналітики та дипломати також зазначили, що Словаччина, дефіцит бюджету цього року в зоні євро становить майже 7% валового внутрішнього продукту, дуже потребує коштів ЄС на модернізацію та відновлення. Тому будь-який уряд "двічі подумає, перш ніж вступати в конфлікт із Брюсселем".

Вас також можуть зацікавити новини: