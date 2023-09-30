У суботу у Словаччині проходять парламентські вибори, які визначать подальший курс країни, адже найбільшу підтримку наразі мають партія колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами, та прозахідна ліберальна партія "Прогресивна Словаччина".
Як повідомляє Aktuality, виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7 годині ранку (8:00 за київським часом) і продовжать роботу до 22:00. Усі 5996 дільниць відкрилися без проблем. За голоси виборців змагаються 25 політичних партій.
Згідно з даними останніх екзит-полів, ліберальна партія Progresivne Slovensko (PS), яку очолює віце-президент Європарламенту Міхал Шимечка, та Smer Роберта Фіцо мають приблизно однакову підтримку серед виборців. Партія, яка переможе, отримає першу можливість спробувати сформувати уряд.
Як пише Reuters, очікується, що ані SMER-SSD, ані PS не отримають більшості, тобто майбутній уряд, ймовірно, залежатиме від результатів менших партій. Зокрема, партії "Глас" колишнього члена SMER-SSD Пітера Пеллегріні, який не озвучив свою конкретну позицію, але сказав, що цього тижня його партія була ближчою до Фіцо.
Проросійські погляди Фіцо відповідають настроям у словацькому суспільстві, традиційно відносно налаштованому щодо Росії. Ці настрої посилили проросійські наративи та дезінформація в соціальних мережах.
Фіцо пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагнути до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії та захищав національне право вето в ЄС. Це лінія, близька до лінії лідера Угорщини Віктора Орбана.
Водночас зазначається, що Фіцо також був прагматичним лідером у минулому, що, на думку іноземних дипломатів і аналітиків, може приборкати його зовнішньополітичний поворот.
Аналітики та дипломати також зазначили, що Словаччина, дефіцит бюджету цього року в зоні євро становить майже 7% валового внутрішнього продукту, дуже потребує коштів ЄС на модернізацію та відновлення. Тому будь-який уряд "двічі подумає, перш ніж вступати в конфлікт із Брюсселем".
Вибори у Словаччині і підтримка України
Раніше ЗМІ відзначали, що Словаччина скасує військову і політичну підтримку України, якщо новим прем'єр-міністром стане колишній глава уряду Роберт Фіцо.
Зазначалося, що уряд, очолюваний партією Фіцо, міг би укласти союз з угорським лідером Віктором Орбаном, відомим своєю проросійською позицією.
Крім того, у сусідній з нашою країною Польщі також готуються до одних з найважливіших виборів за останні роки. Напередодні жовтневих парламентських перегонів спалахнуло кілька дипломатичних розбіжностей між правлячою партією "Право і справедливість" (ПіС), її союзниками по НАТО та європейськими країнами, а також українськими партнерами, оскільки лідери у Варшаві прагнуть зміцнити свою електоральну базу.