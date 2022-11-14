Ув'язнені відбували терміни в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському СІЗО.

Російські окупанти під час відступу з Херсона випустили на волю усіх ув'язнених з місцевого СІЗО. Втекла також "адміністрація" ізолятора.

Як повідомляє hromadske, українські військові знайшли справи 457 засуджених, з них 15 - до довічного позбавлення волі.

Ув'язнені відбували терміни в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському СІЗО.

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Повідомляється, що вже кілька в'язнів звернулися до військових, серед них один довічно засуджений. Місцеперебування решти зеків невідоме.

Також ЗСУ виявили 59 справ проти місцевих мешканців, яких затримували окупанти. Усіх забрали з собою під час відступу - імовірно, до Криму.

Звільнення Херсона і провал Путіна у війні проти України

Херсон потрапив під окупацію російських військ у лютому 2022 року. Протягом цього часу ворог займався мародерством, пошуками і тортурами цивільних, вбивством активістів і депортацією населення.

Восени у зв'язку з деградацією оборонного потенціалу російські війська були змушені покинути правий берег Херсонської області, залишивши, в тому числі, обласний центр.

Західні аналітики погоджуються, що втрата Херсона стала для Путіна найбільшою військовою поразкою після того, як ЗС РФ пішли з ганьбою з-під Києва навесні 2022 року.

Ризик втратити південь розколює Кремль зсередини і зміцнює вплив "вагнерівського" ватажка Пригожина, відзначають в Інституті вивчення війни.

Становище Путіна також підірвала часткова мобілізація. Відправка на передову непідготовлених бійців застопорила просування російської армії, яке і без того було дуже повільним, і посилила критику і так незадоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби почати з Україною переговори, проте в черговий раз в ультимативній формі.

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