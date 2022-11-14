Резолюцію підтримали 94 країни.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розвʼязаної Російською Фереацією, та виплат репарацій.

Як повідомляє The Washington Post, резолюцію підтримали 94 країни. Ще 73 держави утрималися.

Водночас 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія та Зімбабве.

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Зазначається, що держави ООН, які підтримали резолюцію, визнають, що "Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями".

Крім того, цією підтримкою вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною "міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України".

Ухвалення резолюції прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"За всі свої злочини Росія заплатить у всіх сенсах – включаючи репарації. Відтепер це є волею ООН", – написав він у Telegram.

Крім того, на подію відреагував і президент України Володимир Зеленський.

"Від визвольної перемоги в Херсоні до дипломатичної перемоги у Нью-Йорку – Генасамблея ООН щойно дала зелене світло створенню компенсаційного механізму за російські злочини в Україні. Агресор заплатить за скоєне!" – заявив Зеленський у Twitter.

Війна в Україні: важливі рішення ООН

2 березня 2022 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію "Агресія проти України", у який висловлюється заклик до Російської Федерації припинити бойові дії проти України й вивести усі російські війська з українських території, у тому числі з Криму і Донбасу.

12 жовтня Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію щодо територіальної цілісності України попри намагання Росії заблокувати цей процес.

3 листопада 2022 року Рада безпеки ООН більшістю голосів не підтримала запропоновану Росією резолюцію щодо "військових біолабораторій" в Україні.

Водночас 5 листопада Росія проголосувала за резолюцію, яку країна-агресорка сама ж запропонувала ООН. У ній вона засудила сама себе.

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