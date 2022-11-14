Більша частина звільненої області без світла з 6 листопада.

Російські загарбницькі війська знищили енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області.

Підірвано два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна - що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", - написав він.

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Зараз опрацювуюються схеми заживлення Херсонщини з сусідніх двох областей.

Також сапери обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де точилися тяжкі бої.

"Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше", - відзначив Кудрицький.

Крім того, необхідне обладнання вже прямує в Україну від системних операторів Польщі і Франції, які відгукнулися на прохання про допомогу.

Звільнення Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військовослужбовці зайшли у Херсон, який перебував у російській окупації від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Містяни зустрічали Збройні сили України з прапорами та гучно святкували звільнення міста від окупаційних військ.

В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що з початку минулого тижня Збройні сили України деокупували 179 населених пунктів на правому березі Дніпра.

Раніше у ДТЕК повідомили, що на відновлення лінії електропостачання з Дніпропетровщини до звільненої частини Херсонської області потрібно не менше 2-3 тижнів.

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