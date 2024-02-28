Фіцо знову оскаржив передачу зброї Україні, у коротку полеміку з ним вступив прем'єр Польщі.

У рамках зустрічі Вишеградської четвірки в Празі глава польського уряду Дональд Туск вступив у коротку полеміку зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо через допомогу Україні.

Фіцо вкотре спробував оскаржити відправлення зброї Україні в присутності представників Польщі, Чехії та Угорщини. У відповідь Туск запропонував йому зіграти у гру "вгадай". Деталі їхньої розмови процитував Bloomberg.

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Словаччини сказав, що відправка зброї Україні "лише продовжить війну". Він знову запропонував як рішення для завершення "конфлікту" переговори з РФ.

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На це Туск відповів фразою:

"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, це набагато цікавіше питання"

Пізніше на брифінгу Фіцо був змушений відповідати словацькому репортеру, чи не призведе його відверто антизахідна риторика до ізоляції Словаччини. Чиновник прямої відповіді не дав, але попросив не ставити "словацькі ЗМІ в незручне становище".

Днями Фіцо знову заговорив про "українських неонацистів"

У день другої річниці повномасштабної війни з Росією Фіцо також відзначився своєю заявою про "українських неонацистів". Він публічно звинуватив Захід у тому, що у нього була стратегія продовження війни в Україні.

На думку Фіцо, вона полягала у фальшивій демонізації Путіна і постійній підтримці України грошима і зброєю. Також прем'єр-міністр Словаччини заявив, що попри всі перераховані зусилля, Росія все ще не стоїть на колінах.

"Ця війна почалася в 2014 році з витівок українських неонацистів", - сказав словацький прем'єр.

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