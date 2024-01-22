Прем'єр Польщі закликає світову спільноту підтримувати Україну усіма доступними засобами у її боротьбі з Росією.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що нейтральні країни у війні Російської Федерації проти Україні заслуговують на найтемніше місце у політичному пеклі.

Про це Туск сказав на спільній прес-конференції з Зеленським після двосторонніх переговорів у Києві.

"Хтось колись сказав, що найтемніше місце у пеклі зарезервоване для тих, які у час військового конфлікту вдають нейтральних. Сьогодні кожен, хто у вільному світі вдає нейтрального, хто вдає, що має рівне відношення до України і Росії, заслуговує на це найтемніше місце у політичному пеклі", - наголосив Туск.

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Польський прем'єр відзначив, що уся Україна і її президент борються за безпеку усього вільного світу.

"Це не гасло. Добре було би, аби усі політичні лідери і народи світу зрозуміли, що це не лише порожні слова, що в Україні вирішується доля вільного світу", - відзначив Туск.

Він сказав, що для українського народу найважливіше - захист України, її незалежності та територіальної цілісності від російського агресора.

За його словами, боротьба України у війні з Росією - це найбільш трагічна частина конфронтації добра зі злом.

"Саме в Україні проходить світовий фронт між добром і злом", - наголосив Туск.

Прем'єр Польщі сказав, що ніхто у світі не може вдавати, що не бачить як в Україні добро бореться зі злом.

На його переконання, Україна кров'ю платить велику ціну за цінності, які є фундаментом вільного світу.

Туск наголосив, що усьому вільному світу треба підтримувати Україну усіма доступними засобами у її боротьбі з Росією.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Зеленський висловився про країни, які проти набуття Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. Глава держави сказав, що ті країни, які бояться ескалації з боку Росії в разі вступу України до Альянсу, не вважають захист України від російської агресії своєю війною.

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