Бізнесмени Аркадій і Борис Ротенберги обходять санкції проти Росії.

Олігархи РФ Аркадій і Борис Ротенберги - партнери Путіна по дзюдо - знайшли спосіб обійти антиросійські санкції в Британії. Йдеться про форму власності, яка дозволяє приховати бенефіціарів.

Про це повідомляє у своєму розслідуванні BBC.

У 2016-2017 роках британський уряд зобов'язав майже всі компанії на території держави ідентифікувати своїх справжніх власників. Винятком стала така форма власності, як "англійське обмежене партнерство" (ELP).

В уряді Великої Британії кажуть, що ELP не можуть володіти активами, не мають бенефіціарного власника і не можуть законно відкривати банківські рахунки самостійно. Однак проведене розслідування свідчить про інше.

Серед тих, хто скористався секретністю ELP, були і Ротенберги.

Так, у січні 2017 року в Лондоні була заснована Sinara Company LP. За документами вона займалася наданням туристичних послуг і продажем квитків. Однак журналісти встановили, що в період з липня 2017 по червень 2018 року ця компанія зробила щонайменше 14 банківських переказів на загальну суму $133 000 артконсультанту, який організовував угоди для Ротенбергів.

Зазначається, що майже 25% всіх "обмежених партнерств" були засновані чотирма спеціалізованими агентствами, які мають досвід створення анонімних компаній для клієнтів у Східній Європі і колишньому СРСР. Деякі з них були пов'язані з фінансовими злочинами, зокрема, відмиванням грошей.

Як повідомляв УНІАН, країни Заходу заблокували або заморозили активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 30 мільярдів доларів. Також заморожені активи Центрального Банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.

Британія підтримала передачу всіх заморожених активів РФ Україні.

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