Британці такий крок ніяк не коментують.

У п'ятницю, 24 березня, над Чорним морем зафіксували проліт британського розвідувального літака Boeing RC-135.

Як свідчать дані сервісу Flightradar, зараз британський літак знаходиться в західній частині Чорного моря. Його супроводжують два британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

В міноборони Британії поки що ніяк не коментували такий крок. Однак проліт британських літаків у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем стався на тлі інциденту зі збиттям Росією американського дрона-розвідника.

Відео дня

Збиття БПЛА MQ-9 Reaper: що відомо

14 березня російський винищувач Су-27 збив американський дрон-розвідник MQ-9 Reaper в небі над чорноморською акваторією. Згодом у мережі з'явився ролик-фрагмент події: на ньому видно, що на безпілотник кілька разів скинули паливо, після чого російський винищувач пішов на таран.

Путінська так звана Z-армія згодом показала відео, на якому за допомогою робота намагається дістати з моря уламки американського дрона. Водночас у США запевняють, що доклали зусиль, аби до рук росіян не потрапила секретна інформація.

Вас також можуть зацікавити новини: