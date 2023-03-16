Росіяни показали, як намагаються "затрофеїти" в Чорному морі збитий БПЛА MQ-9 Reaper за допомогою підводного робота.

Путінська так звана Z-армія святкує ліквідацію американського БПЛА MQ-9 Reaper, який 14 березня російський Су-27 підбив над акваторією Чорного моря.

Зокрема, в пропагандистському телеграм-каналі "Друзі майора Селіванова" росіяни показали, як намагаються "затрофеїти" БПЛА за допомогою підводного робота. Його завантажили з судна ВМФ РФ "Волхов".

"Ось так Російська Імперія змикає свою караючу длань на шиї глобалістських США", - зазначили там.

Цікаво, що репост цього "переможного" допису вже зробив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). Також публікацію поширюють інші представники путінського пропагандистського корпусу.

Росія збила БПЛА MQ-9 Reaper - новини

Нагадаємо, що 14 березня російський винищувач Су-27 збив американський дрон розвідник MQ-9 Reaper в небі над чорноморською акваторією. У США назвали це непрофесійним перехопленням, який призвів до пошкодження пропелера БПЛА. Також там заявили про невпевненість в тому, що пілот РФ хотів спеціально збити дрон.

Нещодавно в мережі з'явився ролик-фрагмент події: на ньому видно, що на безпілотник кілька разів скинули паливо, після чого російський винищувач пішов на таран.

Наразі США та РФ ведуть "перегони" щодо того, хто перший дістане БПЛА, який наразі дрейфує на дні Чорного моря.

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