За словами Джейка Саллівана, Вашингтон надає Києву "різні конвенційні сили та засоби" для захисту від РФ.

Сполучені Штати Америки не розглядають можливості надання Україні ядерної зброї, від якої вона добровільно відмовилась на початку 90-х років. Про це в інтервʼю ABC News повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Зокрема, він прокоментував інформацію ЗМІ про те, що деякі посадовці адміністрації чинного президента США Джо Байдена не виключають можливість повернути Україні ядерну зброю, якої була позбавлена після розпаду СРСР.

"Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, але не ядерні сили і засоби", - сказав радник глави Білого дому.

Відео дня

При цьому він запевнив, що чинна адміністрація США зробить все необхідне щоб надати Києву "всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів":

"І Байден доручив мені контролювати ситуацію з суттєвим збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо Україні, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади".

Допомога США Україні - останні новини

За даними The Wall Street Journal, чинний президент США Джо Байден не встигне використати обіцяні гроші на постачання зброї Києву. За підрахунками ЗМІ, США доведеться постачати зброї на суму понад 110 млн доларів на день, щоб вчасно витратити кошти, що залишилися.

Раніше в Пентагоні заявили, що США планують поставити Україні допомогу на 7,1 млрд доларів до кінця роботи адміністрації чинного президента США Джо Байдена. Заступниця речниці Пентагону Сабріна Сінгх нагадала, що чинний президент хоче доставити в нашу країну всю схвалену Конгресом допомогу до завершення своєї каденції.

Вас також можуть зацікавити новини: