До приходу в Білий дім адміністрації нового президента – Дональда Трампа – залишилося менше 70 днів.

У Пентагоні налаштовані поставити Україні допомогу на 7,1 млрд доларів, що залишилися від схваленого раніше фінансування до кінця роботи адміністрації чинного президента США Джо Байдена.

"У той час, як ми продовжуємо поповнювати наші власні запаси, ви побачите, як озброєння надалі передаватимуться (Україні – ред.)", – заявила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами заступниці речника американського оборонного відомства, до приходу в Білий дім адміністрації нового президента – Дональда Трампа – залишилося менше 70 днів. Вона зауважила, що за цей короткий термін Пентагон "здатен виконати неймовірну роботу".

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Сінгх нагадала, що чинний президент США Джо Байден чітко заявив, що хоче доставити в Україну всю схвалену Конгресом допомогу до завершення своєї каденції.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати, щоби забезпечити це", – додала вона.

Сінгх також звернула увагу, що від самого початку Сполучені Штати виділяли достатньо обʼємні пакети допомоги Україні. Останнім часом поставки анонсуються дуже часто, майже щотижня:

"Я очікую, що протягом ближчих місяців роботи цієї адміністрації ви продовжите спостерігати, як ці пакети виділятимуться із того, що доступне в наших запасах".

Також заступниця речника Пентагону заявила, що Україна отримуватиме зброю і в рамках Ініціативи сприяння безпеки України (USAI). Ця програма передбачає укладання контрактів на виробництво нової зброї для ЗСУ на американських підприємствах.

Зазначається, що озброєння із запасів американської армії надсилатимуться в короткі терміни. Водночас поставки по USAI триватимуть куди довше – іноді на це можуть іти роки.

Допомога Україні: інші новини від партнерів

Німеччина передасть Україні ще одну – шосту – систему протиповітряної оборони IRIS-T. Таку заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Систему мають поставити до кінця поточного року.

Тим часом Данія та Швеція закуплять для України зброю українського виробництва на суму €535 млн. Кошти на це будуть взяті в тому числі з прибутків від заморожених активів Росії.

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