Американський президент жартом відповів на закиди опонента щодо його віку.

Президент США Джо Байден різким жартом відреагував на критику Дональда Трампа щодо його віку.

Як пише Reuters, Байден пожартував про психічний стан свого опонента на виборах під час виступу на вечері у клубі "Грідайрон". Американський лідер зауважив, що Трамп вже надто старий, щоб знову бути президентом.

"Один кандидат надто старий і психічно непридатний, щоб бути президентом. Інший – я", – заявив Байден.

Перед цим Дональд Трамп регулярно публічно ставив під сумнів розумові здібності Байдена через його вік. Чинному президенту США наразі 81 рік, натомість Трампу - 77 років.

Додамо, що вечерю у "Грідайроні" не транслюють по телебаченню. Це захід, на який запрошують високопоставлених політиків. Організатори зберігають атмосферу минулих років у дрес-коді: чоловіки у краватках та фраках, а жінки у довгих сукнях. Під час вечері також заборонено фотографувати.

Вибори в США 2024 - останні новини

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп - головний кандидат у президенти від республіканців. Ц стало зрозуміло після того, як його суперниця в лавах Республіканської партії Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів.

Гейлі не змогла привернути увагу виборців-республіканців, програвши перші п'ять кокусів із висування кандидатів і всі праймеріз, крім одного.

Також УНІАН повідомляв, що Трамп викликав Байдена на дебати. Бажання лідера республіканців вести публічний діалог з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів.

Вас також можуть зацікавити новини: