Різниця у рейтингу кандидатів залишається несуттєвою.

Чинний президент США демократ Джо Байден випереджає колишнього голову Білого дому, кандидата на головну посаду країни, республіканця Дональда Трампа в електоральних симпатіях американських виборців. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Згідно з даними соціологів, Байден має перевагу над Трампом на 1 відсоток. Так, близько 39% зареєстрованих виборців у тижневому опитуванні, яке було закрито в середу, заявили, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися сьогодні. 38% обрали б колишнього президента Трампа.

Зазначається, що перевага Байдена була в межах похибки опитування в 1,8%.

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Також опитування показало, що чимало американських виборців наразі не визначилися з вибором: 11% заявили, що голосуватимуть за інших кандидатів, 5% сказали, що не голосуватимуть узагалі, ще 7% не знають, за кого голосуватимуть, або відмовилися відповідати.

Вибори в США 2024 - останні новини

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп - головний кандидат у президенти від республіканців. Ц стало зрозуміло після того, як його суперниця в лавах Республіканської партії Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів.

Гейлі не змогла привернути увагу виборців-республіканців, програвши перші п'ять кокусів із висування кандидатів і всі праймеріз, крім одного.

Також УНІАН повідомляв, що Трамп викликав Байдена на дебати. Бажання лідера республіканців вести публічний діалог з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів.

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