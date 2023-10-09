Також головний представник армії оборони Ізраїлю заявив, що "військове і політичне керівництво ХАМАСу приречене".

Головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, повідомляє The Times of Israel.

За словами Хагарі, випадки зіткнень між військами і палестинськими терористами за останні кілька годин були "одиничними" і в даний час ні в одному з міст бойових дій немає. При цьому Хагарі зазначив, що бойовики ще можуть перебувати на території Ізраїлю.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що порушення прикордонного бар'єру в Секторі Газа будуть фізично охоронятися танками, які будуть підтримуватися бойовими вертольотами і безпілотниками. За його словами, армія евакуювала 15 з 24 міст на кордоні і продовжить евакуацію інших в найближчий день.

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Також він поінформував, що з початку бойових дій в суботу вранці в бік Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет. Що стосується призову резервістів, Хагарі зазначив, що було мобілізовано 300 тисяч за 48 годин.

Також Хагарі заявив, що "військове і політичне керівництво Хамасу, всі його активи приречені".

Напад ХАМАС на Ізраїль - що відомо

Раніше в Армії оборони Ізраїлю заявляли, що війна з ХАМАС займає більше часу, ніж очікувалося. В даний час наземні сили ізраїльської армії продовжують зачистку прикордонних з Газою територій, поки авіація завдає ударів по самій Газі. За ніч було уражено понад 500 об'єктів ХАМАСу.

На поточний момент відомо про щонайменше 700 загиблих ізраїльтян і громадян третіх країн, більше сотні заручників і більш ніж 2 тисячі поранених.

За даними Reuters, ХАМАС кілька років готувався до цього нападу, намагаючись відвернути увагу ізраїльської розвідки і ввести її в оману щодо своїх намірів. У той же час газета The Wall Street Journal зазначає, що спланувати вторгнення в Ізраїль ХАМАСу допоміг Іран.

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