Військові та політики заявляють, що наземні бої в анклаві відбудуться найближчим часом.

В ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни. Очікується початок наземної операції на території анклаву.

Як повідомляє Reuters, очікується відкриття пункту перетину кордону з Газою для іноземних громадян. Цей процес контролюватиме Єгипет.

"Ізраїль здійснює найінтенсивніші бомбардування Гази, запровадив сувору блокаду та готує наземне вторгнення", - пише видання.

Відео дня

Водночас президент США Джо Байден закликав Ізраїль дотримуватися законів та звичаїв війни у ​​відповідь на атаки ХАМАС, а в неділю заявив у пості в соціальних мережах, що "переважна більшість палестинців не мають нічого спільного з жахливими нападами ХАМАС і страждають" внаслідок дій терористів. В інтерв’ю CBS 60 Minutes, яке вийшло в ефір у неділю, Байден також сказав, що Ізраїль повинен знищити ХАМАС , але попередив, що для Ізраїлю було б помилкою окупувати Газу.

Палестинці в секторі Гази заявили, що нічні бомбардування Ізраїлю були найсильнішими з тих пір, як він розпочав свої атаки у відповідь минулого тижня. За їх словами, бомбардування було особливо сильним у місті Газа, включаючи авіаудари по районах навколо двох головних лікарень міста.

Очікується, що запасів палива в усіх лікарнях у секторі Газа вистачить ще приблизно на 24 години, що піддає ризику тисячі пацієнтів. Влада Гази заявила, що наразі в результаті ударів у відповідь Ізраїлю загинуло щонайменше 2670 людей, чверть з них діти, а майже 10 000 отримали поранення. Ще 1000 людей вважаються зниклими безвісти та, як вважають, перебувають під завалами.

Ізраїль готує наземну операцію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скликав розширений надзвичайний кабінет міністрів Ізраїлю. "ХАМАС думав, що нас знищать. Це ми знищимо ХАМАС", - сказав він.

Збройні сили Ізраїлю стягнули танки на кордоні з Газою, готуючись до наземного наступу. Ізраїльська авіація в неділю завдала ударів по близько 250 військових цілях, убивши командувача південного округу ХАМАС.

Головнокомандувач ізраїльськими військовими генерал-лейтенант Герці Галеві сказав солдатам, що вони увійдуть у Газу, щоб викорінити ХАМАС, націлюючись на "кожне місце, кожного командира, кожного оператора".

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, офіційна влада палестинської адміністрації виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив під час телефонної розмови із Джо Байденом.

Тим часом Ізраїль продовжує знищувати топ-терористів. Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира спецназу ХАМАС, який керував смертельними нападами на південні громади Нірім і Нір Оз минулими вихідними.

Вас також можуть зацікавити новини: