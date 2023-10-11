Навколо Гази було багато поселень-кібуців, де проживали пропалестинськи налаштовані ізраїльтяни.

Під час суботнього нападу на Ізраїль бойовики ХАМАСу вбили чимало активістів, що боролися за права палестинців, та просто симпатиків Палестини. Про це повідомляє The New York Times.

"На ізраїльському боці кордону з Газою розташована низка житлових колективів (кібуців), члени яких, як правило, залишаються лівоцентристськими та підтримують мирні ініціативи та права палестинців. Багато з цих жителів були серед зниклих безвісти або загиблих після нападу ХАМАС у суботу", – пише газета.

Зокрема після нападу бойовиків на кібуц Беері вважається зниклою 74-річна Вівіан Сільвер, яку, ймовірно, взяли в заручники. Народжена в Канаді, пані Сільвер була одним з лідерів організації Women Wage Peace – великого масового руху, заснованого після війни в Газі 2014 року для сприяння політичному розв’язанню ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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Вона багато років працювала в раді директорів B'Tselem, ізраїльської правозахисної організації, яка стверджувала, що Ізраїль є державою апартеїду. Вона відвідувала палестинські території, щоб висловити солідарність з палестинцями, і була волонтером в організації, яка доставляла хворих палестинців із Гази до Ізраїлю на лікування. Також вона є виконавчим директором Інституту стратегій миру та розвитку Негева та співзасновником Арабсько-єврейського центру розширення прав і можливостей рівності та співпраці.

Рейчел Гур, ізраїльтянка, яка бере участь у пошуках зниклих безвісти, розповіла журналістам, що багато мешканців кібуців поблизу Гази мали схожі погляди. "Це кібучники, люди, які голосують за лівих, які підтримують співіснування [з палестинцями]. Ви говорите про старих секулярних лівих, які хочуть миру, які проти анексії [Палестини Ізраїлем]", – сказала вона.

Інший пропалестинський "активіст миру", Хаїм Кацман, спочатку вважався взятим у заручники, але потім був знайдений убитим у своєму будинку в кібуці Холіт. Нещодавно він захистив докторську дисертацію в Університеті Вашингтона в Сіетлі. Його докторський ступінь мав назву "Релігійний націоналізм в Ізраїлі/Палестині". Для ізраїльтян незвично називати регіон таким чином, а не просто "Ізраїль" або "Ізраїль та окуповані території".

Білга та Якові Інон, які були "активістами миру", також були вбиті в суботу. Подружжя загинуло в їхньому фермерському господарстві в Нетів Ха-Асара, що знаходиться на північ від Гази.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, кількість загиблих у результаті атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати, перевищивши 1200 станом на ранок середи. Ще близько 3000 людей отримали поранення, а доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа, досі невідома.

Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби мають "всі підказки", які вказують на підтримку ХАМАСу з боку Москви. За його словами, він пояснив це прем'єр-міністру Ізраїля Біньяміну Нетаньяху під час їхньої телефонної розмови у неділю.

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