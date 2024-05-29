Таке рішення він прийняв після нападу мігрантів на прикордонників.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що буде відновлено буферну зону на кордоні з Білоруссю після нападу мігрантів на польського прикордонника. Про це він сказав на пресконференції в селі Дубичі Церковні, що знаходиться біля кордону з Білоруссю, передає Onet.

Туск наголосив, що планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону. Крім того, прем'єр-міністр повідомив про передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", - підкреслив прем'єр-міністр. Відео дня

Також його заклик підтримав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Усі засоби у вашому розпорядженні", - додав він.

За його словами, напад на польського солдата є "бандитським".

"Це ситуація, яка з кожним днем стає все складнішою, це організована акція білоруських служб", - зауважив міністр оборони.

Водночас заступник голови Міністерства оборони Цезарій Томчик зазначив, що поранений прикордонник перебуває у важкому стані.

Напад на польських прикордонників - що відомо

Як писав УНІАН, на кордоні з Білоруссю мігранти поранили польських прикордонників. Також коли інший військовий почав надавати першу медичну допомогу пораненому, то іноземці і далі поводилися агресивно та напали вже на другого офіцера.

Того ж дня Дональд Туск заявив, що їде на місце подій, а до кордону направлять підкріплення.

"Пораненому солдату надається належний догляд, як і його родині. Ми відправили додаткові сили на кордон. Завтра вранці я буду там", - сказав тоді він.

Вас також можуть зацікавити новини: