Наразі країна проводить міжнародне розслідування.

У Польщі заарештували дев'ять людей, які підозрюються у диверсіях на замовлення РФ. Серед них є українці, поляки та білоруси. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.

"На цей час у нас заарештовано дев'ять підозрюваних, яким висунули звинувачення у безпосередній участі в диверсіях у Польщі на запит російських служб. Це стосується побиття, підпалів та спроб підпалу", - зазначив він.

Туск навів приклад ситуації у Вроцлаві, де було зірвано спробу підпалу лакофарбового заводу. За його словами, це було зроблено за вказівкою російських служб, що беззаперечно доведено.

Відео дня

Політик додав, що наразі триває міжнародне розслідування.

"Якщо буде така можливість чи потреба, ми будемо говорити про це публічно. Але наразі триває не лише розслідування, а й широкомасштабна акція з ліквідації такого роду загроз. Це також означає затримання будь-яких інших потенційних злочинців", - підкреслив він.

Крім того, Туск згадав і про колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який в угорському тижневику Mandiner заявив в інтерв'ю: "Брюссель - загроза європейській демократії".

Під час розмови Моравецький зазначив, що блокування Єврокомісією фондів ЄС було спробою "вплинути на результат демократичних виборів у суверенній державі-члені", що є "серйозною загрозою для демократії і всього європейського проекту".

Своєю чергою теперішній прем'єр Туск заявив, що такі заяви "добре координуються з просуванням і співпрацею з антиєвропейськими і проросійськими політичними силами".

"Я не знаю, чому Моравецький продовжує наполегливо будувати цей євроскептичний і все більш проросійський фронт в Європі, це непростимо, неприйнятно", - зауважив політик.

Диверсії РФ - останні новини

Як писав УНІАН, спецслужби РФ готували серію терактів у Києві. Зазначається, що СБУ затримала агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Російські спецслужби планували, що вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, аби завдати максимальної шкоди мирним жителям.

Також СБУ запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті "Укрзалізниці". В результаті операції на Полтавщині "на гарячому" було затримано двох агентів ФСБ.

Вас також можуть зацікавити новини: