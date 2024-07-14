Вона назвала нападника монстром.

Дружина Дональда Трампа Меланія опублікувала заяву стосовно замаху на її чоловіка під час передвиборчого мітингу.

"Зараз я думаю про вас, мої співвітчизники-американці. Ми завжди були унікальним союзом. Америко, тканина нашої ніжної нації пошматована, але наша мужність і здоровий глузд повинні піднятися і знову об'єднати нас в одне ціле. Коли я побачила, як жорстока куля влучила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя і життя Беррона (18-річний син Трампа, - ред.) перебувають на межі руйнівних змін", - йдеться у зверненні, опублікованому в X.

Меланія Трамп подякувала агентам спецслужб і правоохоронцям, які захищали екс-президента, а також висловила співчуття сім'ям постраждалих під час стрілянини людей.

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"Монстр, який визнав мого чоловіка нелюдською політичною машиною, намагався заглушити пристрасть Дональда - його сміх, винахідливість, любов до музики та натхнення. Основна сторона життя мого чоловіка - його людська сторона - була похована під політичною машиною. Дональд, щедрий і турботливий чоловік, з яким я пройшла через найкращі та найгірші часи", - додала колишня перша леді.

Також вона закликала не забувати про любов, співчуття, доброту та емпатію через різні політичні погляди. "Світанок знову тут. Возз'єднаймося. Негайно. Цього ранку підніміться над ненавистю, злобою і простодушними ідеями, які розпалюють насильство. Ми всі прагнемо світу, де повага - понад усе, сім'я - на першому місці, а любов - понад усе. Ми можемо реалізувати цей світ знову. Кожен з нас повинен вимагати його повернення", - закликали Трамп.

Замах на Трампа

Як повідомляв УНІАН, під час виступу політика на виборчому мітингу у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Трамп підніс руку до вуха та пригнувся, на фото та відео потрапило його закривавлене обличчя.

Нападника вбили. Стрілянину розпочав 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку. Також загинув пожежник Корі Комператоре, який перебував на заході.

Трамп у своїй заяві повідомив, що вже вийшов з лікарні, куля пробила верхню частину його правого вуха.

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