У Швеції вважають загрозу своїй безпеці максимальною від часів Гітлера.

Збройний напад Росії на Швецію "не можна виключати", попри те, що зараз російська армія загрузла в Україні. У Росії ще є можливості для дій проти Швеції.

Про це йдеться у звіті Комітету з оборони Швеції, який буде офіційно представлено у понеділок. Зі звітом змогли ознайомитися журналісти шведського видання SVT.

Зазначається, що звіт отримав назву "Allvarstid" (буквально – "час серйозності"). Джерела видання стверджують, що це є прямим відсиланням до періоду 1939-1945 років, коли Швеція перебувала під такою ж серйозною загрозою безпеці, як і сьогодні.

"Загальна думка при підготовці полягала в тому, що зараз це термінова загроза. Ми сподіваємося, що цей звіт пошле сигнали структурам оборони, що зараз "Серйозний час", тепер треба братися за справу", – заявило джерело видання.

У доповіді говориться, що сухопутні війська Росії скуті в Україні, але, попри це, щодо Швеції існує кілька військових загроз.

"Росія ще більше знизила поріг для застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичного і військового ризику. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-ьорських сил, зброї дальньої дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною. У Росії також є можливість діяти силами спецназу", – йдеться у звіті.

Відносини Швеції та Росії

Минулого тижня глава військової розвідки Швеції заявив, що Росія активно заважає його країні інтегруватися в НАТО. У цьому сенсі Москва діє як безпосередньо, так і через своїх агентів впливу.

Раніше Росія робила заяви про те, що Швеція "стане законною ціллю" російської агресії, якщо країна вступить до НАТО. Такі заяви спричинили обурення в Стокгольмі і призвели до дипломатичного скандалу.

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